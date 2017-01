La WWE contratará a fanáticos del primer día de rebajas para sus espectáculos de pressing catch

La World Wrestling Entertainment Inc. se vanagloria de ofrecer los mejores combates del planeta en sus espectáculos de lucha libre. Para ello, ojeadores de la WWE rastrean el planeta en busca de los guerreros más agresivos y violentos. El pasado sábado, durante la apertura de puertas en las rebajas de El Corte Inglés, los ojeadores no daban crédito ante el dantesco espectáculo que se desplegaba ante sus ojos.

Esas mujeres eran más feroces que John Cena. Vi señoras con más edad que The Undertaker romper rebequitas rebajadas al más puro estilo Hulk Hogan con tal que una rival no se llevase aquel chollo al 60%–comenta Peter McClifford– Lo peor de todo es cuando me di cuenta que aquello no era simulado. No había coreografía, sólo violencia y saqueo.