Zoido señala a Elsa de "Frozen" como responsable de los coches atrapados por las nevadas

Después de que centenares de coches quedaran atrapados este fin de semana en las carreteras debido al temporal y tuvieran que ser rescatados por el Ejército, las diligencias para buscar responsables al caos producido no se han hecho esperar. Entre los posibles nombres se encuentran el Director General de Tráfico Gregorio Serrano y el Ministro de Interior Juan Ignacio Zoido por la gestión pero el ministro ha dado el nombre de la persona responsable dinal de todo: Elsa, la princesa de "Frozen".

Es posible que Olaf esté también metido en el ajo, pero se desconoce su actual paradero.

Así lo ha asegurado esta mañana el propio ministro de Interior. "Sabíamos del temporal y que podía haber algún atasco o retención, pero que la cosa haya terminado así sólo puede ser debido a las acciones de otros. Y la persona responsable es esa tía de Disney de pelo blanco que, cuando le da, te hace que nieve o te construye un castillo de hielo".

Exijirá a Disney que controle más a sus personajes y también entradas gratis a Disneyland para unos amigos.

Este caso se une a la ya larga lista de momentos en los que se determina que el responsable final puede ser cualquiera mientras no esté desempeñando un cargo, por lo que no se esperan dimisiones. Aún así, Zoido no descarta que cuando salga la segunda parte de "Frozen", se exija que a Elsa le doble la voz Paz Padilla, a modo de castigo por el daño hecho a los españoles.